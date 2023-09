Gian Pierosi conferma la bestia nera del. I brianzoli hanno perso tre gare su tre contro i bergamaschi da quando sono tornati incon ben 11 reti subìte in tre incontri. Il 'maestro'' continua a battere l'allievo, ma più che altro è l'ad aver battuto il. Troppo netto il divario tecnico trae compagni e i biancorossi che invece sul mercato ha perso due giocatori importanti comee con i tanti nuovi che devono lavorare per mettersi al pari dei vecchi.L'acquisto lastminute di Lorenzoha condizionato, in parte, il mercato di un Galliani con il portafoglio meno gonfio del passato. Ilci crede nell'ex, avrebbe potuto chiudere prima anche altri attaccanti, ma ha preferito puntare dritto sull'attaccante scuolaper rinforzare l'attacco. In Colombo ci crede Palladino, ci crede la società e ci credono anche i tifosi visto che è un ragazzo nato e cresciuto nel territorio brianzolo.Per il Monza ora due settimane di sosta per preparare la sfida diretta contro il, avversario scorbutico che negli ultimi due anni ha sempre fatto punti allo, ma che evoca dolci ricordi per il primo storico punto die compagni in Serie A lo scorso anno al Via del Mare.Come dice (bene), però, quella dello scorso anno è tutta un'altra storia. In questa stagione non è da escludere qualche sofferenza in più per ottenere la salvezza. E chissà, magari ci sarà bisogno di ricorrere al mercato degli svincolati per rinforzare, almeno numericamente, una rosa che forse ha bisogno di qualche ritocco di esperienza. Il Condor tornerà a volare anche a settembre?