Tutto fermo mentre la squadra viaggia a mille. Sul mercato, come vi stiamo raccontando da tempo, il Monza non ha concluso praticamente nulla (ad eccezione del passaggio del giovane Siatounis all'Entella) sia in entrata che in uscita, mentre i ragazzi di Palladino conquistano a Cremona il quarto risultato di fila allontanandosi, forse quasi definitivamente, dalla zona rossa della classifica.

Non succederà nulla dunque sul mercato del Monza? Qualcosa si farà, ma non c'è fretta. Di sicuro il tecnico ha chiesto qualche cessione per poter lavorare più serenamente e non con un gruppo di 36 elementi, decisamente troppi anche per organizzare le partitelle in settimana. Restano sull'uscio una decina di giocatori, ma non è detto che partano tutti. Esaurita la fase delle cessioni (quanto mai difficile visto il mercato stagnante), ci penserà a rinforzare la rosa con 2-3 elementi, uno per reparto. Non sono rinforzi urgenti anche perchè l'infermeria, con i recuperi di Rovella e Sensi, si sta svuotando quasi del tutto.

La squadra, poi, sta dando ottime garanzie. Il vantaggio di 12 punti sulla terzultima è un ottimo capitale per una neopromossa che ora punta ad accontentare Adriano Galliani. L'ad aveva chiesto il decimo posto e il Monza è proprio lì, ad un passo dall'obiettivo con un occhio di riguardo anche alla Coppa Italia: giovedì sera Pessina e compagni faranno visita alla Juventus. C'è voglia di fare un'altra impresa come quella in campionato, il primo successo della storia dei brianzoli in Serie A.