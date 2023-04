Forse era destino che la salvezza del Monza dovesse passare da San Siro, in quello stadio dove Silvio Berlusconi e Adriano Galliani hanno alzato scudetti e coppe per tanti anni. Con una prestazione tutta cuore e sostanza, i brianzoli hanno portato a casa i tre punti che certificano virtualmente la permanenza in A. A mettere il sigillo il brianzolo Luca Caldirola, uno dei tanti ex Inter in campo sabato sera. Le buone notizie arrivate ieri sera dall'ospedale San Raffaele che hanno visto uscire dalla terapia intensiva il presidente Berlusconi completano un fine settimana davvero molto positivo per i colori biancorossi.

Il prossimo step del Monza è quello di puntare alla parte sinistra della classifica, obiettivo dichiarato da Galliani ad inizio stagione, magari quell'ottavo posto che consentirebbe a Pessina e compagni di evitare i primi turni di Coppa Italia.

In queste ultime giornate, Raffaele Palladino avrà poi la possibilità di cominciare a pensare alla prossima stagione e di capire da quali giocatori ripartire il prossimo anno. Anche a salvezza raggiunta, il tecnico ha rinviato il discorso relativo alla sua conferma in Brianza. Il tecnico rivelazione della serie A è ambito da diversi club, ma la sua gratitudine nei confronti di chi l'ha lanciato quest'anno in A potrebbe prevalere sulle sue ambizioni.