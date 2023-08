Tutto pronto per l'ultima settimana del mercato dove Adriano Galliani sfoggia tutta la sua bravura e la sua esperienza di una vita passata a fare trattative di calcio. Prima, però, uno spazio doveroso al campo.

Il Monza ha battuto l'Empoli con una facilità quasi disarmante. La squadra di Raffaele Palladino sembra essere tornata quella dello scorso anno. Se a San Siro con l'Inter si erano visti soltanto degli sprazzi di un bel Monza, quella di ieri sera è stata una squadra perfetta in ogni reparto: attenta in difesa, creativa in mezzo al campo e concreta là davanti dove il tecnico si è inventato un Colpani in appoggio agli attaccanti (prima doppietta per lui da prof) e un attacco che ha saputo creare almeno una decina di palle gol.

Il fatto che si concretizzi troppo poco rispetto alla mole di gioco è un problema che il Monza si porta dietro dallo scorso anno, ma che potrebbe essere risolto nei prossimi giorni di mercato. Andrea Petagna, a meno di clamorose sorprese, andrà a Cagliari: per lui 0 minuti giocati in tre partite ufficiali. Un'altra panchina ieri sera: il Monza gli ha mandato un messaggio chiaro: 'Non rientri nei piani'. Al suo posto in pole c'è Lorenzo Colombo, giovane brianzolo in uscita dal Milan che in Brianza potrebbe fare il salto di qualità. Lo aspetta la maglia numero 9. Si tratterà ad oltranza nei prossimi giorni, ma c'è fiducia.

In attesa di possibili sorprese da centrocampo in su nei prossimi giorni (Muriel?), intanto in mezzo al campo è già arrivato Akpa Akpro dalla Lazio che ieri era seduto vicino ad Adriano Galliani, un giocatore con caratteristiche diverse rispetto a Pessina e Gagliardini che potrebbe giocare anche a destra a centrocampo anche perchè a sinistra Ciurria non ha fatto rimpiangere Carlos Augusto.

Già, la Nazionale. Ieri il Monza ha schierato ben 9 giocatori su 11: il 'solo' Pessina in azzurro non basta più. Il nuovo ct Spalletti saprà valorizzare il grande patrimonio del 'made in Italy' esibito in Brianza? Da Ciurria a Colpani passando per Di Gregorio: in Brianza aspettiamo fiduciosi...