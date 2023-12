E sei. Dopo le sconfitte contro Inter, Juventus, Atalanta, Milan e Roma, il Monza cade contro un'altra big del campionato. A fare lo scalpo dei brianzoli allo UPower Stadium una Fiorentina che ha approfittato del grave errore del portiere Michele Di Gregorio (uno dei primi in questa stagione) che ha letteralmente regalato a Beltran il gol dell'1-0. Il Monza ha fatto troppo poco per impensierire Terracciano (praticamente inoperoso per tutti i 90 minuti) e deve fare mea culpa per quella disattenzione che è costata cara.

Palladino, a fine partita, non ha fatto drammi cercando di difendere tutto il suo gruppo. Giustamente. Anche perché la classifica, fortuna sua, è ancora molto buona con un ottimo margine dalla zona retrocessione e ancora una manciata di punti dalla zona europea. Certo è che questa squadra, soprattutto quando ci sono diverse defezioni e qualche giocatore fuori forma, contro le grandi del campionato fa fatica a competere e diventa vulnerabile in tutti i reparti. E quindi se davvero si vuole tentare di fare il salto di qualità occorrono diverse operazioni in uscita per lasciar partire i giocatori che non rientrano più nei piani del tecnico e provare a portare a casa quei 2-3 giocatori che possano alternarsi ai titolari e sopperire alle possibili assenze. "Adriano Galliani sul mercato è il numero 1" ha dichiarato Raffaele Palladino nei giorni scorsi. Era un messaggio per l'ad in chiave mercato?