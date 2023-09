Tre risultati utili di fila e un colpo in serata: il Papu Gomez! Il Monza si regala un'altra bella serata di calcio e un colpo da 90: l'ex Atalanta è il nuovo attaccante di Raffaele Palladino. Ma andiamo con ordine.

Il pareggio con il polemico Thiago Motta è un altro mattoncino importantissimo per la salvezza. E' stata forse la partita dove il Monza ha fatto meno bene delle ultime tre, ma il Bologna è sempre stato uno degli avversari più complicati da affrontare per Pessina e compagni come accaduto lo scorso anno.

Il Monza aveva un problema evidente in avanti e ora prova a risolverlo con il Papu Gomez. Il fatto che uno dei giocatori più importanti della storia arrivi nel giorno del primo compleanno di Silvio Berlusconi da quando è scomparso non è per niente casuale conoscendo Adriano Galliani. Nei giorni scorsi lo stesso ad e tutto il club brianzolo avevano provato a smentire in mille modi, com'è consuetudine, ma alla fine i rumors erano più che veritieri.

Ieri sera la chiusura dell'accordo e oggi la firma sul contratto. L'ex Atalanta arriva per migliorare il reparto come qualità e per dare un'alternativa a Dany Mota che ieri ha fatto la sua miglior partita stagionale. Con un campione del mondo in rosa il Monza proverà ad alzare l'asticella? Parola domenica a Raffaele Palladino...