Prima o poi doveva arrivare. Dopo otto risultati utili consecutivi, il Monza ha perso la sua prima partita di questo 2023. Era dallo scorso novembre che la squadra di Raffaele Palladino non perdeva una gara. Tutto sommato il ko contro il Milan nel derby del cuore' di Silvio Berlusconi e Adriano Galliani è stata meno amara proprio per i trascorsi due due massimi dirigenti del club brianzolo. Il ko contro i rossoneri è stato del tutto indolore con la zona europea sempre ad un passo e con la distanza dalla zona retrocessione sempre immutata.

Una curiosità: a trafiggere un Di Gregorio da Nazionale è stato Junior Messias. Il giocatore è stato per diverse settimane un grande obiettivo del Monza un anno e mezzo fa. Messias era stato richiesto espressamente da Giovanni Stroppa (che già l'aveva avuto a Crotone) e il Monza credeva davvero di averlo in pugno. Dopo aver battuto la concorrenza del Torino, il corteggiamento di Maldini è stato decisivo per l'approdo a Milano lasciando più di un rimpianto a Galliani e Berlusconi.

Nessun rimpianto, invece, per la prestazione di sabato: ancora una volta Pessina e compagni hanno fatto una buonissima partita dimostrando di potersela giocare anche con squadre più quotate. Da domenica contro la Salernitana, contro avversari più alla portata, il Monza potrà capire se può ambire a qualcosa di più di una semplice salvezza.