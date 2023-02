"Abbiamo raggiunto una maturità tale per poter alzare l'asticella". Ormai non si nasconde più nemmeno Raffaele Palladino: il Monza può cominciare a sognare da grande squadra. La squadra brianzola, da quanto il giovane tecnico è subentrato alla settima giornata, viaggia a una media europea.



E' anche per questo motivo che il tecnico e i suoi hanno deciso pubblicamente di cambiare obiettivo in corsa: se fino a qualche giorno fa si parlava esclusivamente di salvezza, dopo la vittoria 'sporca' di ieri a Bologna si può tranquillamente nominare l'obiettivo Europa. Il settimo posto, d'altronde, è lì ad una manciata di punti. Se l'Inter dovesse vincere la Coppa Italia, il settimo posto significherebbe qualificazione alla Conference League. Niente male per una squadra che non è mai stata in serie A e che si è affacciata per la prima volta alla massima serie.



D'altronde i sogni di Silvio Berlusconi e Adriano Galliani sono ambiziosi: 'Vogliamo vincere lo scudetto'. Qualcuno ha riso di fronte a queste parole, tranne loro due. Nel calcio Berlusconi e Galliani hanno vinto tutto quello che c'era da vincere con quel Milan prossimo avversario dei biancorossi sabato allo UPower Stadium. Con le idee e gli investimenti hanno sempre insegnato come si vince nel calcio. A Monza, nel giro di quattro anni, hanno portato i brianzoli dalla serie C al sogno europeo. Forse non hanno poi tutti i torti ad ambire a grossi obiettivi: sognare si può.