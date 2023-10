90 di minuti di grande sacrificio, ma anche di qualità, non sono bastati alper portare a casa i punti dall'Olimpico. Contro lala doccia fredda è arrivata quasi all'extratime con quell', uno dei tanti giocatori lanciati nel grande calcio da Adriano. Proteste biancorosse a fine partita per i palloni spariti nel recupero (ma all'Olimpico possono succedere queste cose?) e per un arbitraggio tutt'altro che favorevole. Ayroldi ha cacciato D'Ambrosio per due gialli con due falli. Provvedimento esagerato che ha condizionato pesantemente tutta la gara.Ma il Monza è superiore in queste cose, preferisce non commentare e far parlare il campo. E il campo ha detto chee compagni, anche in 10, hanno saputo tenere contro un avversario che negli ultimi due anni ha conquistato due finali nelle Coppe europee.Non era facile affrontare la Roma con serenità dopo la burrasca di settimana con la squalifica per doping delUn fulmine a ciel sereno visto che l'argentino si stava integrando alla grande nella rosa di Palladino e che ieri, a Roma, avrebbe dovuto giocare dal 1'. Il giocatore argentino (che ieri sera ha rotto il silenzio pubblicando un post per difendersi) farà ricorso e cercherà di tornare in campo il prima possibile. I precedenti lo aiutano. Galliani ricorrerà al mercato?No, il sostituto del Papu è già in casa. Si chiama Samuele, è un 2004 tutto dribbling e fantasia. E' forte, tanto forte. Josénon si ricordava il suo cognome nel post partita, ma ha continuato ad esaltarlo. Palladino se lo coccola, cerca di centellinare le sue forze, ma ormai non si può più nascondere. Questo ragazzo ha stoffa e talento e merita un minutaggio superiore. A partita dalla prossima partita in casa contro l'