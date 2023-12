"Quest'anno faremo pochi punti con le squadre che lotteranno per scudetto ed Europa e dovremo farne tanti con le altre". Ancora una volta Adriano Galliani ci aveva visto lungo. La frase risale ad inizio campionato. A metà del suo cammino il Monza ha perso contro Inter, Juventus, Milan, Roma e Atalanta.

Il ko di San Siro contro il Milan è stato forse il più doloroso per com'è maturato e per come ha giocato la squadra di Palladino. Brianzoli quasi mai in partita e già in svantaggio dopo 3' di gioco. A San Siro è mancato tutto: solidità difensiva, creatività in mezzo al campo e cinismo là davanti. Si poteva fare decisamente di più, ma non si fanno drammi. Anche perché la classifica resta molto buona con Pessina e compagni ancora ad una manciata di punti dall'Europa e molto lontani dalla zona rossa della graduatoria.

Non c'è tempo per recriminare anche perché prima della chiusura del 2023 ci saranno altri due impegni contro squadre nella parte alta della classifica: venerdì sera allo UPower Stadium arriverà la Fiorentina, il 29 dicembre la sfida al Maradona contro il Napoli. Poi le riflessioni sul mercato: c'è il budget per potenziare una squadra già molto competitiva che con un paio di rinforzi potrebbe giocarsi un posto in Europa?