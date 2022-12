E' già un Monza formato europeo. La squadra di Raffaele Palladino, nonostante i grossi carichi di lavoro di questo periodo, vince e convince in amichevole a Lione e si prepara per il ritorno in campo con una condizione di forma davvero invidiabile. Da applausi la partita ieri sera a Lione di Pessina e compagni che hanno battuto la squadra di Laurent Blanc per 2-1 con una prestazione oltre le aspettative.

Gioca bene la squadra del Palla, un calcio totale che dà pochi punti di riferimento agli avversari, i difensori che partecipano alla manovra, i centrocampisti bravi ad inserirsi e gli attaccanti che, oltre a colpire, aiutano tutta la squadra in fase di ripiegamento. Segnali incoraggianti sono arrivati anche dai giocatori che avevano fatto poco bene nella prima parte di stagione: da Donati a Petagna fino a Caprari (ieri sera a segno): c'è la sensazione che questo Monza abbia bisogno veramente di pochissimi ritocchi a gennaio per puntare ad una posizione di centroclassifica.

A proposito di calciomercato, si continua a lavorare in uscita: sono una decina i giocatori che potrebbero partire nella sessione invernale. Solo conclusa questa fase di potrà pensare alle (eventuali) entrate con Brekalo e Gagliardini sempre obiettivi prioritari. Per la difesa, invece, l'acquisto è già in casa: si chiama Pablo Marì. Lo spagnolo è rientrato in campo a tempo di record dopo la terribile aggressione subita a fine ottobre. Intanto godiamoci questo Monza in attesa dell'ultimo test del 28 dicembre contro il Torino, tanti auguri di buone feste!