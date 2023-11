Ad un terzo del campionato, ilva alla pausa delle Nazionali ad un passo dalla zona Europa e con la convocazione del suo più grande gioiello, quell'Andreadestinato ad essere uomo mercato la prossima estate. Ma partiamo dal campo.Il punto conquistato colieri sera è un altro mattoncino verso l'obiettivo primario (il mantenimento della categoria) e consente ae compagni di respirare in vista di un mese di dicembre che vedrà il Monza impegnato contro diverse big del campionato, dallafino alpassando perIl pareggio di ieri, ottenuto tra mille difficoltà a livello di organico (oltre a, al Papue asi erano aggiunti Pabloe il giovane) è il nono risultato utile dell'ultimo periodo. Nelle ultime nove gare il Monza ha perso soltanto al 90esimo contro lae il piazzamento nella parte sinistra della classifica (in attesa dei risultati di oggi) rispecchia appieno i valori messi in campo dalla truppa di Palladino dove emergono soprattutto due giocatori: il già citato Colpani e il portiereSul primo, miglior cannoniere italiano in Serie A e fresco di convocazione in Nazionale, ha messo da tempo gli occhi l', sul secondo occhio alle sirene dellae dalla. A giugno il Monza farà probabilmente cassa con le cessioni di questi due giocatori, soldi che saranno reinvestiti per fare una squadra ancora competitiva il prossimo anno, ma per parlare di questi aspetti ci sarà tempo. Monza può continuare a godere con questa squadra made in Italy e spera che nel breve medio periodo, dopo Colpani, anche altri ragazzi possano approdare alla corte di Luciano