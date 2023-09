Quattro punti in quattro partite. Il bilancio del Monza è decisamente migliore di un anno fa quando i punti in classifica erano ancora 0, ma non sicuramente positivo per quanto mostrato in campo, soprattutto nella partita di ieri contro il Lecce. 25 i tiri dei brianzoli, ma soltanto una rete fatta, quella del gioiellino Andrea Colpani, capocannoniere del Monza e unico giocatore dei brianzoli ad andare a segno in queste prime quattro gare di campionato.

Nessun dramma in casa Monza dopo il pari casalingo con la squadra di D'Aversa, a maggior ragione dopo una prestazione del genere. Il coefficiente di difficoltà era piuttosto alto considerando l'infortunio del portiere Di Gregorio alla vigilia e quello di Caprari a partita iniziata. Dopo il gol - shock subìto in avvio, Pessina e compagni non si sono persi d'animo e sono riusciti a rimettere a posto le cose quantomeno evitando la sconfitta.

Il Monza di oggi è già una squadra che può giocarsela alla grande con tutte le formazioni della parte destra della classifica e può guardare al futuro con un pizzico di ottimismo: la classifica, in questo momento, tiene lontano i biancorossi dalla zona rossa della graduatoria e sabato si andrà in casa di quella Lazio che è stata capace di battere sia all'andata che al ritorno gli uomini di Palladino lo scorso anno.

Intanto le porte del mercato non sono state ancora chiusa definitivamente: "A queste cose ci pensa Adriano Galliani" ha detto in sala stampa Palladino alla viglia dell'incontro con i pugliesi. E l'ad del Monza, che nei giorni scorsi non ha smentito il ricorso al mercato degli svincolati, se le cose non dovessero migliorare, potrebbe fare un pensierino a qualche rinforzo in avanti...