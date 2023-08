AAA cercasi rinforzi disperatamente. Due partite ufficiali e due ko per il Monza tra Coppa Italia e campionato. A Monzello non è suonato l'allarme, ma c'è qualcosa da migliorare. "Ci servono due giocatori, un centrocampista e un attaccante" ha detto a più riprese nei giorni Raffaele Palladino. E i fatti dimostrano che il Monza, in questo momento, ha bisogno ancora di qualcosa per completare l'organico.

Per questo motivo Adriano Galliani non può permettersi di fare il Condor, com'era stato soprannominato negli anni belli al Milan quando portava a casa grandi giocatori sul gong del calciomercato. Il Monza ha bisogno di rinforzi subito e non l'ultimo giorno di mercato. Monza che è chiamato a cedere Andrea Petagna (Cagliari e Genoa sull'ex Napoli) e forse anche il croato Mirko Maric, impalpabile nel ko di San Siro con l'Inter e reduce da una stagione vissuta in tra tribuna e infermeria. Per i brianzoli è incedibile, ma vedremo quel che accadrà nei prossimi giorni di mercato.

E in entrata? I nomi caldi in avanti sono quelli di Lorenzo Colombo del Milan e Luis Muriel dell'Atalanta. In mezzo al campo piace il giovane Miretti della Juventus. Se si riuscirà a sfoltire ulteriormente la rosa (Valoti, Bondo, Sampirisi e Andrea Carboni dovrebbero scendere in serie B), occhio ad altre operazioni lastminute.