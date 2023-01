Il Monza sta lavorando sotto traccia per rinforzare la rosa di Raffaele, ma sarà un mercato diverso rispetto alle edizioni passate. Silvioe Adrianosanno che questa squadra necessita di 2/3 rinforzi, ma vogliono fare le cose con calma. D'altronde il Monza ha chiuso la prima parte di campionato con una media punti da zona europea e con una distanza dalla zona retrocessione di ben 9 lunghezze. Un buon margine che consente ae compagni di dormire sonni tranquilli.L'obiettivo prioritario sul mercato è quello di vendere. Sono ben 37 i calciatori presenti in rosa in questo momento, un numero esagerato per un club che ha un monte ingaggi molto importante e che vorrebbe sfruttare questa finestra di gennaio non soltanto per cedere, ma anche per rinforzarsi. La sensazione è che il Monza farà un mercato molto diverso rispetto al passato con priorità alle uscite per poi andare a rinforzare quei reparti che hanno bisogno di rinforzi: le priorità sono un attaccante e un esterno di centrocampo, ma non è da escludere anche un arrivo in mezzo al campo.A meno di clamorosi colpi di scena, non ci saranno volti nuovi a Firenze: per il ritorno in campionato contro laPalladino ripartirà dai vecchi, magari con una novità a livello di modulo: il 3-4-3 provato a Lione è piaciuto e potrebbe essere ripetuto al Franchi per sfruttare il lavoro degli esterni offensivi e dando la possibilità adi aiutare il giovane(sul quale ci sono gli occhi tanti club importanti) in cabina di regia.