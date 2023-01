I due risultati utili consecutivi contro Fiorentina e Inter con altrettante buone prestazioni stanno silenziando le voci di mercato. Al Franchi e sabato sera contro la truppa del polemico Simone Inzaghi, la squadra di Palladino ha anche dimostrato di saper sopperire alle assenze: senza Sensi e Rovella, due cardini della squadra, il Monza ha giocato molto bene. Le riserve, insomma, non hanno fatto rimpiangere i titolari.

Contro l'Inter Palladino ha cambiato più volte modulo, ha spostato giocatori in altri ruolo (Pessina ha chiuso davanti alla difesa, l'attaccante Ciurria addirittura in difesa) e alla fine ha portato a casa un altro punto fondamentale per la corsa salvezza. Il fatto che da quando è aperto il mercato di gennaio il Monza non si sia ancora mosso è un indizio. "A me non interessa parlare di mercato" ha ribadito Palladino nei giorni scorsi. E, forse, sarà accontentato dalla Società in cui il tecnico è più che al centro del progetto.

Adriano Galliani e i suoi uomini mercato, però, non resterà fermo. Con una rosa di 36 elementi, almeno una decina di questi potrebbero partire nelle prossime settimane, magari dopo la sfida del 19 gennaio contro la Juventus in Coppa Italia dove potrebbero servire risorse aggiuntive.

Come vedete, a Monza si parla di campo e, anche, di calciomercato, le polemiche arbitrali (e molto ci sarebbe da dire quest'anno) vengono lasciate agli altri. Nella prima stagione in Serie A della storia ci si vuole godere al massimo questo traguardo storico tralasciando tensioni e altre situazioni che non meritano di essere commentate.