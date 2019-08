Carolina Morace parla a Sky Sport dopo la compilazione del calendario per il prossimo campionato: ​"Anche io avrei scelto di giocare nella Juve. Anche se i campionati esteri restano di livello superiore, la Juve è sempre la Juve, per come vengono trattate le calciatrici, per il fatto di giocare allo Stadium e festeggiare le calciatrici si sentono coccolate con Braghin, parlano tutte bene di lui e lui è molto felice di questa squadra. Non credo che le calciatrici abbiano fatto fatica a rimanere lì. Fiorentina? Mi aspetto un colpo sono state un po' in sordina ma le squadre che hanno fatto bene devono fare meno rispetto ad altri".