Carolina Morace, ex allenatrice del Milan femminile ed ex calciatrice, parla a Sky Sport del momento della Juve, tra scudetto e Champions: ​ "Credo che per Sarri ora il focus sia chiudere questa stagione con lo scudetto, più che far vedere il bel gioco. Poi ci sarà la Champions, dove il Lione arriverà dopo aver giocato soltanto qualche partita amichevole. La Juventus magari sarà più stanca, ma avvantaggiata perché ha trovato il ritmo partita che può mancare alla squadra di Rudi Garcia".