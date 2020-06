L'ex calciatrice Carolina Morace parla del gioco della Juventus a Sky Sport: "Aspettavamo tutti il miglioramento del gioco di Sarri che non c'è stato anche per lo stop del campionato. Le squadre meglio organizzate fanno meno fatica, secondo me la Juve ha volte ha delle pause e non riesce a costruire il gioco come vorrebbe Sarri. Si attacca poco la profondità, non per colpa di Sarri ma probabilmente per le caratteristiche dei calciatori".