Carolina Morace, ex calciatrice ed ex allenatore del Milan femminile, parla a margine del Golden Foot che si sta svolgendo a Montecarlo: "Juve-Milan? Il Milan mi ha impressionato perché quando perdeva palla aggrediva immediatamente gli avversari per riconquistarla e provare a colpire i bianconeri. È una novità che ha portato Pioli e che è molto positiva. I rossoneri sono in una posizione di classifica preoccupante, ma giocando così può risalire la china".



SU RONALDO - "Non mi piacciono i giocatori che escono e si lamentano, ma in questo caso Sarri si sta complicando la vita da solo. Sia Ronaldo sia Bernardeschi non stavano giocando bene, ma il primo può essere sempre decisivo con una punizione, una giocata o un rimpallo in area. Io non l’avrei tolto, come del resto fare giocare sempre dal primo minuto Dybala".