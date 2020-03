Alvaro Morata lascia i social network. L'ex attaccante della Juve, oggi all'Atletico Madrid, a sorpresa ieri ha pubblicato una Instagram Stories nella quale annunciava: "Lascio i social network per un periodo di tempo indefinito. Spero che tutto questo passi presto e che stiate bene. Un abbraccio". Non specificati i motivi di tale scelta, sulla quale resta un alone di mistero.