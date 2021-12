fa e della quale si è cominciato a parlare concretamente negli ultimi giorni.per l'interruzione anticipata del prestito dell'attaccante spagnolo di Allegri- tornato ai colchoneros nelle battute conclusive dell'ultima finestra di mercato -, essendo al momento la società catalana ancora la titolare del suo cartellino. Valutazioni tattiche che si intrecciano con quelle di natura economica, perché- Il tecnico del Barcellona Xavi ha fatto la sua scelta e, dopo l'acquisto di Ferran Torres dal Manchester City, vuole proseguire la ricostruzione del reparto offensivo da Morata. Tornato alla Juve nell'estate 2020 per 10 milioni di euro di prestito oneroso - opzione rinnovata l'estate scorsa per la medesima cifra - e con un diritto di riscatto fissato in 35 milioni,E in tal senso il nome di Depay non scalda particolarmente il tecnico livornese, oltre a sollevare delle perplessità di carattere finanziario.e si troverebbe al contempo a fare il calcolo tra la cifra che verrebbe risparmiata sul pagamento della parte restante dell'ingaggio al lordo dell'attaccante - circa 3,3 milioni - e quanto dovuto al Fisco Italiano per compensare l'interruzione dei benefici in termini di tassazione generati dal Decreto Crescita per i lavoratori provenienti dall'estero. In questo specifico caso, la Juve dovrebbe pagare alle autorità del nostro Paese una somma di poco inferiore ai 3 milioni.: in un periodo di grande ristrettezza economica, indipendentemente dai gusti tecnici di Allegri, è lecito porsi la domanda se sia preferibile spenderne 5 netti per un calciatore come Depay o poco meno di 4 per un vecchio pallino come l'ex napoletano Milik.- Esaurito almeno idealmente il capitolo legato alla Juve, la palla passerebbe successivamente nelle mani, o forse tra i piedi, diLaddove il giocatore chiudesse a breve la sua avventura italiana,Una cifra che il Barcellona preferirebbe non dover versare in un momento molto delicato per quanto riguarda la sua esposizione debitoria - proiettata verso i 760 milioni di euro - e aggravata dal recente acquisto di Ferran Torres per 55 milioni più bonus. E quiesattamente la stessa cifra richiesta per cedere a titolo definitivo Morata. I conti tornano, almeno sotto l'aspetto meramente numerico, ma manca ancora una tessera fondamentale per completare il mosaico: la Juve ha bisogno di un nuovo centravanti prima di dare il via libera al suo attuale numero 9.