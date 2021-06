Delusione, tanta delusione in Spagna dopo il secondo pareggio in altrettante gare degli Europei. Al centro delle critiche c'è, ancora una volta, Alvaro Morata. Autore del gol del vantaggio, sì, ma anche di un paio di errori nella ripresa che avrebbero potuto indirizzare in tutt'altro modo la sfida. Al termine del match di Siviglia, l'attaccante della Juve ha parlato a Telecinco: "Un'altra partita sfuggita, ora abbiamo una finale per approdare agli ottavi. Qualsiasi altra cosa...non so cosa dire, abbiamo avuto le possibilità di vincere. Ora pensiamo alla Slovacchia. Gol? Non importa, non mi interessa segnare o meno. Voglio vincere. Ringrazio Luis Enrique per la sua fiducia. La vita è così, nei momenti difficili devi andare avanti. Le persone dicono quello che vogliono, siamo in un paese dove giudicare è facile e gratuito".