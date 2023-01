Il 9 gennaio, dopodomani, Alice Campello darà alla luce alla sua prima figlia femmina dopo Alessandro, Leonardo ed Edoardo, che ravvivano le giornate dei coniugi Morata. Alvaro, ex attaccante della Juventus oggi all'Atletico Madrid, non ha avuto dubbi: la bambina si chiamerà Bella. "Quattro giorni fa ho pensato di cambiarle il nome, ma poi me ne sono pentita", ha ammesso Alice rispondendo ai follower sui social, confessando che Lía, Vittoria, Benedetta e Beatrice erano le altre opzioni. La Campello ammira molto "le mamme che fanno tutto da sole" in relazione alla cura dei propri figli. Una questione che lei, in parte, delega "per poter avere i miei piccoli momenti da sola con mio marito (cosa che vedo fondamentale per la coppia e di cui ho molto bisogno)".



