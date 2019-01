Questa sessione di mercato può essere ricordata come quella degli. Da Alvaro, sempre più triste e ai margini nel Chelsea di Maurizio Sarri, a Gonzalo, "pizzicato" ieri da Leonardo a margine della presentazione di Paquetá. Se qualche settimana fa lo scenario sembrava proporre uno scambio tra i due ex centravanti di Real Madrid e Juventus, col passare dei giorni emergono sempre maggiori difficoltà nel chiudere un'operazione simile. E così spunta unSecondo Repubblica,(ieri il ds degli andalusi ha ammesso l'interesse per il classe '92), a quel punto, in prestito con diritto di riscatto dal Milan., dove ritroverebbe gli amici e compagni di nazionale Cancelo e, soprattutto, Cristiano Ronaldo. Uno scenario con tanti incastri e difficile da realizzare, ma il domino degli attaccanti è pronto a partire.GIOCA A FANTACALCIOMERCATO , il gioco più appassionante e divertente del web.Si può giocare solo su CALCIOMERCATO.COM e la partecipazione è GRATUITA.Basta essere registrati a Calciomercato.com e cliccare su fanta.calciomercato.com