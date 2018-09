Alvaro Morata si era praticamente promesso al Milan. Retroscena e storie dell'ultimo mercato, non è la prima volta: un anno fa, l'attaccante spagnolo doveva essere rossonero poi è stato lui a far saltare tutto dopo la finale di Cardiff. E durante il mese di giugno scorso - dopo un incontro top secret - aveva detto ancora sì al Diavolo, questa volta convinto e sicuro, il ritorno in Italia come priorità. Mirabelli e Fassone pronti a dare l'ok all'operazione, tutto impostato per avviare la trattativa... fino al cambio di dirigenza. Tutti i retroscena nel nostro video.