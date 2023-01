La moglie di Alvaro, Alice, è uscita dalla terapia intensiva. Ad annunciarlo è stato lo stesso ex attaccante dellache può tirare un sospiro di sollievo. Le complicanze si erano verificate dopo la nascita di Bella , quarta figlia dell'attuale punta dell'Atletico Madrid di"Alice è già uscita dalla terapia intensiva ed è in camera sua.- il messaggio di Morata apparso sui social -. Sto assimilando tutto ciò che è successo.. Sei una combattente ed un esempio per me. Sono stati comunque i giorni peggiore della mia vita. La mia vita senza di te non avrebbe senso. Grazie a tutte le persone che ci sono state vicine e alla dottoressa Munoz.Grazie a tutti".