Alvaro Morata è pazzo di gelosia della bellissima modella, moglie e mamma dei suoi figli (due gemelli), Alice Campello. A confermarlo è stato proprio l'attaccante ex-Juventus e oggi all'Atletico Madrid in un'intervista concessa in Spagna in cui ha addirittura svelato di rispondere lui ai messaggi privati che arrivano sui social ad Alice.



GELOSISSIMO - "​Sono abbastanza geloso, però anch’io ho il mio pubblico sui social, sono consapevole di esser sposato con la donna più bella e più buona del mondo e quando qualcuno ogni tanto le scrive in privato su Instagram, anche gente che fa parte del mio ambiente, rispondo direttamente io per marcare il territorio. Mi dicono che si sono sbagliati, che avrebbero voluto inviare il messaggio a un’altra persona, insomma inventano una scusa e finisce lì"



