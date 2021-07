Alvaro Morata è rientrato oggi alla Continassa, dopo un Europeo carico di emozioni discordanti: gol pesanti e insulti di pseudo-tifosi spagnoli, critiche dei media e coccole di Luis Enrique. Alla Juve comunque è un'altra cosa, confermato in prestito comincia la rincorsa al riscatto. Ma il club bianconero non pagherà 35 milioni all'Atletico Madrid, da tempo avviati i discorsi per lo sconto dai Colchoneros.