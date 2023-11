Alvaro Morata, attaccante dell'Atletico Madrid ed ex Juventus, parla a Onda Cero: "Non ho pensato all'Arabia. C'erano tanti soldi, ma non 50 milioni di euro come si diceva. Non volevo vedere l'Atletico da lontano. Andare a giocare in Arabia mi sarebbe potuto costare il posto in Nazionale ed è una cosa di cui mi sarei pentito. Non leggo i social network, non ho tempo".



"Stare fuori mi spiace - prosegue Morata -. Sono un giocatore di squadra. Sono dovuto entrare dalla panchina tante volte e non ho mai fatto una brutta faccia. Avrò avuto 500 compagni e nessuno potrà parlare male di me. Per me è motivo di orgoglio".