Come riporta Tuttosport Alvaro Morata ieri, andando a segno dopo appena un minuto dall'ingresso in campo, ha messo a segno il 13° gol da subentrato in carriera con la maglia della Juventus. Raggiunge sul podio José Altafini e Vincenzo Iaquinta. Quasi inarrivabile Alessandro Del Piero, con le sue 38 reti partendo dalla panchina.