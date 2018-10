Alvaro Morata, ex attaccante di Juventus e Real Madrid ora al Chelsea, ha parlato al Sun del futuro di Eden Hazard: "Hazard è un grandissimo calciatore, può essere impiegato in qualsiasi posizione ma se ha detto che sogna di giocare nel Real Madrid, vuol dire che è così e c'è poco da fare. Il rapporto con la società è ottimo, qui Hazard è felice non stiamo parlando di un calciatore che vuole andarsene a tutti i costi. Se però arriva un'offerta del Real Madrid il Chelsea farebbe bene a tenere conto della sua volontà. Se il Real mette sul piatto un'offerta di sicuro non sarebbe ciò che pensiamo noi a creare un problema".