L'attaccante della Juve e della nazionale spagnola Alvaro Morata ha parlato a Cadena Ser: "Croazia? È la partita più importante che ho giocato con la Nazionale. Ci stavamo giocando un quarto di finale di un Campionato Europeo. Per fortuna è andato tutto bene. Bisogna recuperare adesso ed essere consapevoli: abbiamo giocatori con potenza e velocità. È qualcosa che va valorizzato".



Luis Enrique e il gruppo: “Gli ho detto che mi sentivo forte. Apprezzo la sua fiducia. Quando si attraversano momenti meno belli, avere un gruppo come quello che abbiamo, aiuta molto".



Il gol contro la Croazia: “Ho rivisto subito il gol, me lo ha mandato mia moglie. Sapevo che avrei avuto un secondo e mezzo o due per calciare. Ho parlato con Chiesa del suo grande gol e mi è rimasto in testa".



Ti sei liberato di qualcosa?: "Non devo sbarazzarmi di niente, ho lavorato tutta la vita per difendere la Nazionale e so cosa ho passato quando ho dovuto guardare la Spagna in televisione".



Differenze tra Simeone e Luis Enrique: "Sono due dei migliori allenatori della storia, diversi ma trasmettono la stessa cosa, hanno il gene vincente. Per me è un piacere giocare con Luis Enrique e devo fare un grande ringraziamento a Simeone".



Il motivo dei fischi: "So perché mi fischiano. Lo dirò dopo. Non sono tutti: c'è gente a cui piaccio di più e gente a cui piaccio di meno, ma che sa che mi sacrifico molto per la Nazionale".