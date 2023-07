Alvaro Morata dice no agli arabi, e basta. Perché il ritorno in Italia per lo spagnolo è più che gradito così come lo è la permanenza in Spagna. Milan e Roma sono le due squadre più accostate al giocatore e stando a fonti vicine al calciatore, infatti, sarebbe stato smentito il no a Mourinho che lo ha contattato prima del 30 giugno ricevendo invece il gradimento di Morata che nella capitale ritroverebbe l'amico fraterno Dybala. Sia Milan che Roma però non sembrano così convinte anche perché c'è davvero poca chiarezza intorno a molti aspetti legati a Morata.



SI' A MOU, MA... - A Madrid Alvaro guadagna circa 6,5 milioni a stagione che col rinnovo dovrebbe abbassarsi di poco. Per strapparlo all'Atletico ne servono quindi almeno 6 a stagione. Una cifra importante che la stessa Roma non è disposta a spendere. Da chiarire poi la valutazione della clausola che col rinnovo dovrebbe abbassarsi a 12 milioni ma valida solo a luglio, ma anche su questo punto c'è poca chiarezza e stando a sentire il presidente Cerezo a decidere sarà l'Atletico e non il giocatore. Nella chiacchierata con Mourinho, Morata avrebbe dato il suo benestare a patto di risolvere la questione in tempi brevi. Ma manca la convinzione della Roma che al momento è più concentrata con Scamacca. Stesso discorso per il Milan. Insomma l'affare Morata potrebbe rivelarsi solo una telenovela senza veri protagonisti.