Alvaro Morata resta almeno un'altra stagione alla Juve. Il club bianconero rinnoverà il prestito, poi si vedrà. Ma giungono conferme sul fatto che in queste settimane siano andati avanti contatti tra i club, nel tentativo dei bianconeri di provare a ottenere uno scontro rispetto agli accordi stipulati lo scorso settembre. Una soluzione che non ha mai scaldato il cuore dell'Atletico Madrid, anche se fino all'annuncio la Juve proverà ad abbassare il più possibile la cifra di 10 milioni per un altro anno di prestito.