Alvaro Morata, attaccante dell'Atletico Madrid, in prestito alla Juventus, parla del suo futuro a Radio Onda Cero, dal ritiro della nazionale spagnola in vista degli Europei: "​Non so cosa accadrà. Sarebbe bello essere allenato nuovamente da Simeone ma non è che devo scegliere, potessi dire due squadre direi Atletico e Juventus. Non so cosa accadrà, giocherò dove mi vorranno di più". I bianconeri sono pronti a chiedere un altro anno di prestito, a fronte di 10 milioni di euro, ai Colchoneros.