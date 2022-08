Dopo i tre gol in amichevole contro la Juventus, Alvaro Morata è stato l'uomo-copertina dell'Atletico Madrid anche nel debutto in Liga: doppietta nel 3-0 all'Elche, con un futuro sempre più roijoblanco. Allegri l'avrebbe rivoluto a Torino ma la pista è sempre stata complicata, a confermare lo scenario è stato l'agente del giocatore ai microfoni del Chiringuito: "Per ora dico che resta all'Atletico Madrid - ha detto Juanma Lopez - Ha un contratto con il club spagnolo, resta lì".