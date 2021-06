I vecchi amori che non finiscono. Che si ritrovano anni dopo, per splendere di nuovo. Alvaro Morata la prima volta che arrivò alla Juve trovò ad attendere Max Allegri, già pazzo di lui. Vedeva in quel giovane potenzialità enormi, anche se lo perse subito per infortunio. Ci ha messo un po' a sbocciare, ma giorno dopo giorno è diventato uno di quelli veri, importantissimo per quella Juve, che vinse lo scudetto e arrivò anche in finale di Champions. E di lui Allegri a posteriori disse: “Nelle partite secche dà il suo meglio, lui le decide”.



