Poche ore, per cambiare il futuro. L'Atletico Madrid ha preso una decisione, entro questa sera vuole definire il futuro di Alvaro Morata, in uscita e al centro di diverse trattative di mercato. Secondo quanto scrive questa mattina Marca Juanma López, agente dell'attaccante spagnolo classe 1992, deve portare un'offerta convincente entro le 20, quando dal terminal 4 dell'aeroporto Barajas i colchenoros partiranno per la tournée in Corea del Sud, altrimenti il numero 9 spagnolo sarà regolarmente sull'aereo. La situazione è chiara, Morata vuole tornare in Italia ma al momento non sono arrivate proposte valide.



INTER SECONDA SCELTA - L'Atletico Madrid per il suo cartellino vuole 21 milioni di euro, nessuno si è però avvicinato alla richiesta del presidente Enrique Cerezo. Lo sa anche Morata, che secondo quanto scrive Marca avrebbe messo in cima alla lista dei desideri Roma e Juventus. A differenza dell'Inter, che sarebbe una seconda scelta (lo stesso Ausilio spinge per Balogun dell'Arsenal) così come il Milan, la cui pista si è raffreddata dopo l'acquisto di Noah Okafor dal Salisburgo. Morata per tornare in Italia, dove ha vestito la maglia bianconera, è disposto ad abbassarsi l'ingaggio, attualmente di circa 6,5 milioni di euro.