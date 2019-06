Tanta paura ma, per fortuna, nessuna conseguenza per la moglie di Alvaro Morata, Alice Campello, vittima nella serata di ieri di una rapina da parte di una banda di criminali mentre si trovava nella sua abitazione a Madrid in compagnia dei piccolissimi figli Alessandro e Leonardo. Con l'attaccante dell'Atletico Madrid lontano da casa, in quanto impegnato con la nazionale spagnola nelle isole Far Oer, i delinquenti si sono introdotti nella casa del calciatore, armati, e hanno portato via diversi oggetti di valore. La polizia, immediatamente allertata, è arrivata sul luogo quando i ladri si erano ormai dileguati. La moglie di Morata sta bene, ma ovviamente è stata vittima di un forte choc, mentre il giocatore è stato messo al corrente degli avvenimenti al suo rientro a Madrid.