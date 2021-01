L'attaccante della Juventusha parlato a Sky Sport in vista della partita di domenica sera contro l'Inter. Il calciatore spagnolo ha analizzato gli ottimi numeri della sua stagione: "Sicuramente sono cambiate tante cose,Sono più completo. Bisogna adattarsi alle difficoltà e adesso sono sicuramente una persona più completa, anche perché un padre di famiglia". Su Pirlo: "Il rapporto con lui è sempre stato buonissimo, ovviamente adesso è diverso rispetto a quando giocavamo insieme. Ora è il mio capo e devo seguire le due istruzioni.E' la sua prima stagione, sicuramente per lui ci sono tanti cambiamenti ma stiamo andando sempre meglio e siamo in un periodo molto positivo".: "E' molto facile giocare con lui, lo conosco da tanto tempo.E' solo un piacere giocare con lui, è stato ed è ancora uno dei migliori giocatori nella storia del calcio. Può giocare dove vuole lui, è un piacere giocare al suo fianco e"., mi piace sempre giocare contro i grandi giocatori e spero non attraverserà domenica una buona giornata. A volte non riesci a fermarlo perché è davvero forte".Tra vincere e perdere è sempre una linea sottile, abbiamo perso diversi punti ma abbiamo un obiettivo chiaro nella testa. Sappiamo domenica cosa ci sarà in gioco, sarà una partita davvero importante per noi".