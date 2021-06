prima che l'attaccante lasciasse Torino per aggregarsi al ritiro della Spagna già aveva ricevuto la comunicazione da parte della dirigenza che sarebbe rimasto. In un modo o nell'altro. Già, perché quando sono ormai trascorse più di due settimane dal termine della stagione agonistica, con la Juve che nel frattempo ha cambiato allenatore e si appresta a ufficializzare il passaggio di testimone tra Fabio(già salutato) e Federicoovviamente. L'intesa scritta parla, dopo il primo anno di prestito al costo di 10 milioni, di due opzioni in mano al club bianconero. Che può riscattare Morata per 45 milioni o rinnovare il prestito per altri 10 milioni, posticipando il diritto di riscatto alla prossima stagione per 35 milioni.dunque, perché un'intesa sotto questo punto di vista in realtà non c'è. Niente che possa portare in questo momento al rischio che la conferma di Morata a Torino, almeno per una stagione, possa saltare. D'altronde Juve e Atletico hanno anche tanto altro di cui parlare, al di là diM Morata si sta cercando di individuare uno scambio che possa fare comodo a tutti, a bilancio e in campo.