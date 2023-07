Alvaro Morata "rischia" di restare all'Atletico Madrid. Il nome dell'attaccante spagnolo è stato accostato a Inter, Juventus, Milan e Roma, ma oggi il suo ritorno in Italia sembra meno probabile. Infatti i rossoneri hanno preso lo svizzero Okafor dal Salisburgo, i bianconeri sognano il belga Lukaku del Chelsea, i nerazzurri puntano lo statunitense Balogun dell'Arsenal e i giallorossi si sono decisi a riportare in patria l'italiano Scamacca del West Ham.



Classe 1992, Morata compirà 31 anni il prossimo 23 ottobre ed è in scadenza di contratto a giugno 2024 con l'Atletico Madrid. Il club spagnolo allenato dal Cholo Simeone chiede 21 milioni di euro per il suo cartellino, una cifra considerata eccessiva da tutti i club della Serie A che lo hanno trattato.



Per lui si era parlato anche di un interesse da parte del club saudita dell'Al-Shabab, dove gioca il centrocampista argentino Ever Banega (ex Inter). Ma almeno per il momento questa voce di mercato non si è concretizzata in un'offerta concreta, così Morata resta a disposizione di Simeone. Pronto a farlo giocare nell'amichevole di domenica a Seoul contro i campioni d'Europa e d'Inghilterra del Manchester City allenati da Pep Guardiola.