Atletico Madrid ko a Girona, non basta la tripletta di Morata: l'incrocio con l'Inter

Redazione CM

È una vita calcistica sull’altalena, ma sempre ai massimi livelli, quella di Alvaro Morata, che ieri ha lottato con le unghie e con i denti per far sì che l’Atletico Madrid non perdesse in casa del Girona. I ragazzi di Michel, però, nel corso di questa stagione sembrano inafferrabili e alla fine hanno vinto 4-3 restando in testa alla classifica a pari punti col Real Madrid e a +10 sulla squadra di Simeone. All’ex attaccante di Juventus e Chelsea non è bastata neanche una tripletta da attaccante vero.



I NUMERI - Il parziale del giocatore a metà stagione è di tutto rispetto. Sono 12 i gol segnati in Liga, con due assist. A questi se ne aggiungono 5 siglati in Champions League, per un totale di 17 in tutte le competizioni. Lo spagnolo è in splendida forma, non a caso si parla di miglior stagione della sua carriera. Insomma, aveva ragione Simone Inzaghi, in estate, quando c’è stato effettivamente un forte interessamento dell’Inter.



‘L’INTER MI HA CERCATO’ - È stato lo stesso Morata nel corso di un’intervista ad As ad ammettere l’interesse dei nerazzurri nel corso del mercato estivo: "Marotta mi ha ingaggiato per la Juventus e abbiamo sempre avuto un ottimo rapporto. Sì, è vero che eravamo vicini. Fortunatamente avevo molte opzioni, ma quando ho parlato con l'allenatore, la decisione migliore è stata quella di rimanere all'Atletico. Quest'estate mi è stato dato tutto per restare”. L’Atletico e l’Inter si incontreranno in Champions League il prossimo 20 febbraio: “Sono una grande squadra - ha detto lo spagnolo sui nerazzurri - sarà difficile ma sono sicuro che anche loro non volessero giocare contro di noi. È una sfida che potrebbe essere benissimo una semifinale o addirittura una finale di Champions”. Il suo contratto coi Colchoneros scade nel 2026. Chissà che la dirigenza interista non possa fare un tentativo, in ottica scadenza.