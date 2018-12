Alvaro Morata non è felice, per usare un eufemismo. Ve lo raccontavamo da Londra solo due settimane fa e i fatti hanno confermato tutto: Maurizio Sarri lo ha fatto accomodare in panchina nel big match col Man City, lo ha addirittura vinto scegliendo il falso nueve, Alvaro è triste e in crisi aperta. Insomma, la sua avventura al Chelsea continua ad essere un disastro e in Inghilterra si parla con insistenza di un'ipotesi Milan. Cosa c'è di vero?



LA VERITA' - Morata ha fatto sapere al suo entourage da settimane che tornerebbe in Italia di corsa, cerca un'opportunità per lasciare il Chelsea prima possibile. E direbbe sì al progetto rossonero con un entusiasmo straordinario. Ma secondo quanto appreso da Calciomercato.com, Alvaro ha già saputo che il Milan non farà un investimento su di lui a gennaio. Questione di Fair Play Finanziario, di impegni con l'Uefa; c'è di mezzo anche il percorso di Cutrone e un riscatto onerosissimo come quello di Higuain in estate. Morata sa bene che la dirigenza attuale ha voluto puntare su Gonzalo a luglio scorso quando lo spagnolo era un'operazione già impostata, non ha speranze di Milan per l'immediato anche vista la valutazione da 45/50 milioni di euro. Troppi, nonostante Alvaro vorrebbe vestire rossonero. Non si farà.