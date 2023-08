L'Atletico Madrid ha offerto un nuovo contratto ad Alvaro Morata: ora per l'attaccante spagnolo ex Juve è concreta la possibilità di restare nella capitale spagnola e firmare un nuovo accordo valido fino a giugno 2027, come riportato da Fabrizio Romano.



SIMEONE LO VUOLE - Morata, uno degli obiettivi dell'Inter in attacco, ma anche di Roma e Juve, aveva rinnovato fino al 2026 ma può prolungare per un altro anno: ora dovrebbe restare all'Atletico, dopo aver parlato con Simeone.