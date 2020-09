Alvaro Morata è un nuovo attaccante della Juventus, manca solo l'ufficialità. Come riporta La Repubblica, pur di tornare in bianconero lo spagnolo si è tagliato lo stipendio che, per il primo anno, dai 9 milioni che percepisce all'Atletico Madrid passerà a 5 milioni, più bonus, che porteranno la cifra complessiva a 7,5. La stessa cifra offerta dalla Juventus a Dzeko, la medesima che percepiva Higuain.