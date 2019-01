Il mercato può riportare Alvaro Morata in Spagna, ma non a Siviglia dove lo sognano con cautela: il suo futuro può essere nuovamente a Madrid, questa volta sponda Atletico. Là dove era iniziato tutto, dove aveva mosso i primi passi nel settore giovanile e dove ora potrebbe ritrovare quel ruolo da protagonista che al Chelsea con Sarri non riesce più ad avere.



IDEA ATLETICO - Il nome dell'attaccante spagnolo infatti è diventato bollente in queste ore per i Colchoneros che hanno già iniziato a muoversi. Cadena Cope ha rivelato il viaggio del ds Andrea Berta a Londra per incontrare l'entourage di Morata, l'edizione online di As ha fornito ulteriori dettagli emersi nel pomeriggio: l'ex Juve e Real è stato offerto all'Atletico, che per affondare il colpo deve prima effettuare alcune cessioni per fare spazio salariale e rispettare i paletti imposti dalla Liga per il fair play finanziario. CONDIZIONI CHELSEA - Non solo, per portare Morata alla corte di Simeone è necessario fare i conti anche con le condizioni dettate dal Chelsea per liberarlo. La valutazione è di 70 milioni di euro ma, riferisce As, crescono le possibilità di sviluppare un'operazione in prestito, con o senza riscatto fissato: i Blues tuttavia non hanno intenzione di coprire la parte mancante di stipendio da qui a fine stagione (l'attaccante guadagna nove milioni di euro netti l'anno) e per questo pretendono che il club interessato versi i 6 milioni restanti per il 2018/19. Altra conditio sine qua non, l'arrivo a Londra di un sostituto: solo una volta bloccato un nuovo attaccante, in cima alla lista dei desideri di Sarri resta Gonzalo Higuain del Milan, il Chelsea lascerà partire il suo numero 29. L'Atletico Madrid irrompe e prova a stringere per battere la già folta concorrenza (Siviglia, Milan, Bayern Monaco, Borussia Dortmund, PSG e anche Roma): l'asse Londra-Madrid si riaccende per Morata, ma questa volta si inverte la direzione.