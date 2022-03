“Il mio futuro? Non dipende da me. La mia voglia di Juve non è mai andata via, sarò il primo tifoso anche se non dovessi più essere qui l'anno prossimo. Io posso solo lavorare per cercare di vincere i trofei, il resto non dipende da me”, spiega.Almeno per quel che riguarda la decisione finale, perché solo Juve e Atletico Madrid possono definirlo.Quello che può fare Alvaro è solo mettere in difficoltà il club bianconero, che di base avrebbe già deciso di non riscattarlo, sicuramente non per i 35 milioni previsti dal diritto all'interno dell'accordo originario stipulato due anni fa.nei continui contatti con Juanma Lopez (incontrato pure durante la trasferta di Vila-Real) è stata già imbastita da tempo una bozza di proposta per i Colchoneros a prezzo assolutamente ribassato,. Già, perché quella stessa trattativa con lo sconto che la Juve sta studiando da tempo, sembra sempre più legata a doppio filo con il futuro di Dybala.ntanto il numero 9 bianconero ha ritrovato il gol, anzi i gol. Perché se il suo ruolo in piena era Vlahovic sembrava solo quello del gregario di lusso, vederlo solo soffrire e sacrificarsi non poteva bastare. Contro Spezia e Sampdoria, invece, sono tornati i gol: tre in due partite che son valsi sei punti.