"Ciao Gigione!". Inizia così il video messaggio inviato da Alvaro Morata a Sky per Gigi Buffon: "Sei una leggenda, tutti lo sappiamo, ma soprattutto per l'uomo che sei, per la persona che sei, questa è la cosa più importante nella vita e anche in questo tu sei il numero 1", ha detto l'attaccante spagnolo. Voglia di Juve?